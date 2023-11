Collovati: “Juve-Inter, non parlerei già di match scudetto. Inzaghi? Non può non…”

Collovati elogia il lavoro dei due allenatori, in particolare quello di Massimiliano Allegri. "Qualche critica sul gioco ci sta ma sta guidando una squadra non eccelsa a giocarsi il titolo, ha saputo dare una compattezza e una solidità difensiva davvero importante, il suo lavoro è finora da applausi. Inzaghi, dopo qualche difficoltà nella prima parte dello scorso campionato, ha vinto due coppe (Coppa Italia e Supercoppa ndr) e portato la squadra in finale di Champions League e quest'anno è primo in classifica: meglio non poteva fare, ora però non può non vincere il campionato, è quello che si aspetta da lui la società".