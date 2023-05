Collovati svela: “Post-Spalletti? Da Milano mi hanno sussurrato un nome clamoroso”

Così l'ex calciatore: "Non so sinceramente a chi dare la colpa di questa situazione, che rovina la gioia del momento"

Intervenuto ai microfoni di Televomero, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così del possibile successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli: "Qualche voce autorevole da Milano ha sussurrato un nome clamoroso: quello di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ci sta pensando. Quando venni a Napoli l’ultima volta mancavano una-due giornate alla vittoria dello Scudetto, ora ritrovo questa rottura tra allenatore e presidente. Non so sinceramente a chi dare la colpa di questa situazione, che rovina la gioia del momento".