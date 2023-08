Colomba: “Lukaku-Roma, che colpo. Ma Arnautovic ha maggior qualità”

Franco Colomba, ex allenatore, a TMW ha parlato dell’arrivo di Arnautovic all’Inter. Ma prima si è soffermato sul futuro di Lukaku

Franco Colomba, ex allenatore, a TMW ha parlato dell’arrivo di Marko Arnautovic all’Inter e non soltanto. Prima si è infatti soffermato sul futuro di Romelu Lukaku: “Lukaku alla Roma è un colpo importante, è un giocatore che ha caratteristiche non comuni: fisicità e velocità”.