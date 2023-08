TS – Inter, Acerbi out col Cagliari per prudenza. Darmian a disposizione

Poche ore al secondo impegno di campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scendono in campo questa sera a Cagliari per cercare la seconda vittoria di questo inizio di stagione. Su TuttoSport di oggi il punto su quello che è l'unico indisponibile: "Francesco Acerbi salta anche la 2ª giornata. Come previsto, il difensore centrale nerazzurro non è decollato insieme ai compagni per la Sardegna. L’ex laziale ha lasciato la Pinetina in auto per fare ritorno a casa. Le sue condizioni sono buone, l’infortunio muscolare alla gamba destra è quasi completamente superato.