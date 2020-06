Colonnese: “Lautaro? Non buttiamogli la croce addosso. Deve essere forte anche con la pressione”

Intervenuto a Radio Sportiva l’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese ha parlato della partita pareggiata dai nerazzurri al San Paolo col Napoli, delle critiche a Conte e della prestazione di Lautaro:

PARTITA – “Verdetto giusto, anche se l’Inter ha avuto qualche occasione in più da sfruttare. Paga un errore madornale e il calcio non perdona episodi così evidenti. Il Napoli non ha rubato nulla con molta obiettività”.

CONTE – “Va divisa la partita: il tifoso guarda il risultato, al tecnico interessa però anche la prestazione, che è stata effettivamente positiva. Nonostante la non grande gara degli attaccanti l’Inter ha giocato bene ed Eriksen sembra aver trovato il suo ruolo. L’aspetto negativo è il modo in cui ha subito il gol del Napoli. Una squadra che intende essere grande non può concedere un errore così”.