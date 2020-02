Colonnese: “Eriksen? Non so se potrà essere subito decisivo. Esposito dovrà essere pronto”

Dopo le vittorie della Juve e della Lazio, l’Inter è chiamata a rispondere con l’Udinese questa sera. Intervenuto a Tutti Convocati ne ha parlato l’ex difensore nerazzurro Colonnese:

“Le altre due vanno molto forte, stasera l’Inter deve vincere assolutamente. L’impatto di Eriksen? Per lui il 3-5-2 è una novità, non so se potrà essere subito decisivo ha dei compiti molto diversi rispetto a quelli che aveva al Tottenham. Esposito è un ragazzo che ha sempre fatto bene e ha mostrato di essere pronto per il calcio dei grandi: ha qualità e fame. Partire da titolare è una grande responsabilità, dovrà essere pronto e non far rimpiangere la fiducia in lui”