Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Colonnese ha parlato della lotta scudetto. Nonostante un vantaggio di 7 punti, il consiglio dell'ex difensore all'Inter è quello di non abbassare la guardia. "Avere vantaggio in campionato è un aspetto positivo per l’Inter. Non devono però adagiarsi contro la Salernitana, devi vincere e non far brutte figure".