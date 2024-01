Colonnese: “Inter-Lazio, sarà match apertissimo. I nerazzurri hanno un vantaggio”

A poche ore dalla semifinale di Supercoppa italiana tra Inter-Lazio, Francesco Colonnese ne ha parlato ai microfoni di TvPlay. "Come sempre, in più è un partita secca, quindi sarà un match apertissimo. L’Inter viene da un grande momento e da una super vittoria col Monza, la Lazio anche da quattro vittorie consecutive. Una sfida molto bella, l’Inter chiaramente è molto favorita perché ha morale è una squadra in salute, quindi ha dalla sua questo vantaggio della condizione mentale e di una rosa che in questo momento sta rendendo molto bene".