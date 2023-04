Colonnese: “Inter ha fatto una grande gara, supremazia evidente. Inzaghi? Bisogna…”

"L’Inter è forte, fortissima. Quando gioca in questo modo è veramente una squadra forte: può battere chiunque. Si vede che è una squadra molto solida, attenta in mezzo al campo. Ho avuto la conferma di quello che pensavo: oltre alle qualità di Barella, Calhanoglu e Brozovic mi aveva impressionato Mkhitaryan, un giocatore silenzioso ma di un’importanza enorme. Poi anche Acerbi si è conquistato la titolarità e la leadership della difesa".

"Inzaghi? Sta facendo il suo lavoro, secondo me buono. Bisogna vedere come finisce il campionato, però ha un contratto e otto mesi fa si è deciso di rinnovarlo. Per non confermarlo deve esserci una catastrofe, ma penso positivo e mi auguro chiuda la stagione al meglio".