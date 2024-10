Colpo di scena Torino: per sostituire Zapata spunta anche un ex Inter

Riflessioni in casa granata per capire come sopperire all'assenza del colombiano costretto al lungo forfait

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 11:46)

Si tratta di una suggestione al momento e poco altro. Il Torino cerca un attaccante per sostituire Duvan Zapata, infortunatosi nel corso del match con l'Inter. In giro non c'è l'imbarazzo della scelta, per cui tra i nomi circola anche quello di un ex Inter che a sorpresa eventualmente tornerebbe in Serie A. Le piste più concrete, però, sono altre. Lo spiega il Corriere dello Sport di oggi: