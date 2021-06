Inter, colpo futuribile: “I buoni rapporti fanno pensare che si farà un tentativo”

L'Inter ha scelto il suo obiettivo futuribile per l'attacco: e i buoni rapporti di Marotta con l'agente fanno immaginare un tentativo

Ancora non è dato sapere come sarà formato il quartetto d'attacco dell'Inter la prossima stagione. Romelu Lukaku è una certezza, ma il futuro di Lautaro e Sanchez è ancora da scrivere. La Gazzetta dello Sport illustra lo scenario in merito al reparto, spiegando anche chi sia l'obiettivo del club nerazzurro: " Sperando che non arrivino offerte indecenti per Lautaro e Lukaku, a completare il reparto con Sanchez potrebbe essere Salcedo, pure lui di ritorno dal Verona. Piace molto Raspadori del Sassuolo, dichiarato però incedibile per la prossima stagione. I buoni rapporti tra Marotta e Carnevali e il fatto che il ragazzo sia rappresentato da Tinti, lo stesso agente di Inzaghi e Bastoni, fanno pensare che un tentativo verrà fatto. Anche solo per garantirsi un’opzione per in chiave futura".