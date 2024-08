La fase a giorni della nuova Champions League prenderà il via il 17 settembre. Si avvicina intanto il consueto appuntamento del sorteggio, il 29 agosto, rivoluzionato come la formula del torneo. Sarà interamente affidato al software, con l’eliminazione del classico modello delle urne e delle palline.

Ognuna delle 36 squadre affronterà 8 avversarie (quattro in casa e quattro in trasferta), concorrendo però in una classifica generale che includerà tutte le partecipanti. Al termine dell’ottavo turno, le prime otto accederanno direttamente agli ottavi, mentre le successive sedici prenderanno parte agli spareggi per determinare le altre otto squadre che andranno a completare l’urna degli ottavi.