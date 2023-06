Commisso: “Italiano via? Stupidaggini, la Fiorentina ricomincia con lui”

"Abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto, chi dobbiamo prendere", ha confermato Rocco Commisso in conferenza

"Ieri ho visto Italiano, ricominciamo con lui". Lo ha ufficializzato Rocco Commisso oggi nel corso della conferenza stampa allo stadio Franchi. "Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di voler andare via - ha aggiunto il presidente della Fiorentina - Certe voci sono state solo stupidaggini, la Fiorentina riparte con lui.