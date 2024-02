Schierarsi ora contro l'Inter a specchio col 3-5-2 è quasi un suicidio. L'Inter, con tutto il rispetto per Arnautovic e Sanchez, non ha le stesse alternative che ha in difesa con Dumfries e De Vrij o a centrocampo con Frattesi. C'è una Roma con Dybala e Lukaku e una senza. È una coppia di altissimo livello. Il problema di Dybala è che gli va costruita attorno la squadra, ma farlo attorno a un giocatore che spesso è fuori è un problema, ma quando gioca è un problema per gli avversari.