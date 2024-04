Maurizio Compagnoni , noto giornalista di Sky Sport, in studio ha parlato anche della questione Camarda . Ecco le sue dichiarazioni su presente e futuro del baby attaccante oggi al Milan. "Mi lascia un po’ perplesso che un ragazzino che entra a 7 anni nel settore giovanile del Milan, a 16 è attratto da alcune sirene e potrebbe andare altrove. Per carità, è lecito farlo, ma non è una bella cosa.

La seconda cosa che mi lascia veramente perplesso è: il Milan non aveva nulla in mano? Non aveva una firma, anche perché fino ai 16 anni non si può firmare, ma c’era veramente bisogno di farlo esordire in Serie A e attirare tutti i riflettori su questo ragazzo? Parliamoci chiaro, il Milan non aveva necessità di Camarda. Quando è entrato ha fatto atto di presenza, non ha visto palla. Però gli ha dato una visibilità clamorosa a livello internazionale, mi è sembrata una leggerezza metterlo così in mostra".