Compagnoni: “Inter-Juve, il gap per ora non si vede. Per limitare Hakimi i bianconeri…”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni si è proiettato a Inter-Juventus, la grande partita della 18a giornata di Serie A, di scena domani sera a San Siro. Ecco le sue parole:

“La Juve ha vinto lo scorso campionato con due turni d’anticipo e si è rinforzata molto. Ma l’Inter per ora è davanti ai bianconeri perché ha fatto meglio, per ora il gap non si vede. Inter e Milan si stanno avvicinando per ridurlo. La Juve potrebbe provare a limitare Hakimi piazzando Chiesa a sinistra, ma è anche un peccato toglierlo dalla fascia destra, dove è devastante“.

(Fonte: Sky Sport)