Compagnoni: “Onana tecnicamente non è il massimo: non è forte quanto Maignan ma…”

Arrivato all'Inter a parametro zero dopo l'avventura all'Ajax, André Onana è stato protagonista di un'ottima stagione: il commento di Compagnoni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, giornalista, ha commentato così la stagione di André Onana all'Inter: "Onana non è al livello di Maignan ma è un portiere forte con qualità fisiche straordinarie. Tecnicamente non è il massimo, non sempre blocca la palla, è molto istintivo ma ha qualità importanti"