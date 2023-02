Conceiçao: “Possiamo battere l’Inter. Fa parte della vita: dobbiamo sognare”

Le parole del tecnico del Porto, prossimo rivale dei nerazzurri in Champions League

Mercoledì sfiderà il suo passato. Sergio Conceiçao , oggi allenatore del Porto, è stato un giocatore dell'Inter . E con la sua squadra affronterà gli uomini di Inzaghi in Champions. Della sfida contro la formazione nerazzurra ha parlato con il sito dell'UEFA .

Questo è quanto ha detto l'allenatore della formazione portoghese: «In Champions non si vince senza qualità. Poi c'è la distanza che si crea tra squadre che appartengono ai grandi campionati e le altre. Non significa però che non abbiamo la possibilità di arrivare a giocare una finale, che è l'obiettivo anche se è difficile. Abbiamo disputato ottime fasi a gironi e abbiamo sempre dato ottimi segnali».