Bergomi: “L’Inter ha bisogno di Lukaku. Ecco chi gioca in mezzo al campo col Porto”

"Lukaku? Dipende anche dal modo di giocare di Inzaghi. Per vincere deve portare tanti giocatore oltre la linea della palla e ci arriva sempre attraverso il palleggio. Squadra forte ma deve spendere sempre tante energie per vincere le partite. Lautaro si sposa bene con tutti e due e lavora diversamente con Lukaku e Dzeko. L'Inter ha bisogno di Lukaku, se torna in condizione è un'arma da sfruttare anche perché l'Inter è dentro dappertutto. Se stanno tutti bene gioca Calhanoglu che ha riposato, Mkhitaryan non lo toglie perché troppo intelligente e Barella. Porto sorteggio più complicato del Milan, in questo momento il Tottenham non sta benissimo. Il Porto è una squadra forte. Dovrà fare una grande partita chi gioca difensore centrale, deve annullare Taremi".