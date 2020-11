Condò: “Non piango l’assenza di Ramos. L’Inter ha un solo risultato, bene che manchi il difensore”

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport per parlare dell’Inter e del cammino dei nerazzurri in campionato e Champions:

“Nelle stagioni normali quando c’è un club che ha gravi assenze si dice peccato, è un gesto di fairplay che in questa stagione vale meno. Come l’Inter è andata a Madrid senza Lukaku, il suo uomo migliore, non piango sull’assenza di Ramos che è il capoguerra del Real. L’Inter ha un solo risultato, bene che manchi e che sia rientrato Lukaku”.