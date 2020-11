Verso Inter-Real, Zidane perde Ramos ma recupera due pedine importanti

Il Real Madrid molto probabilmente sarà privo di Sergio Ramos contro l’Inter, nella partita di Champions League in programma alle 21 di mercoledì 25 novembre (il capitano è uscito per un infortunio muscolare durante il match contro la Germania, valido per la Nations League), ma recupera due pedine importanti: si tratta del belga Eden Hazard e di Eder Militao. Lo riferisce Deportes COPE, secondo cui i due giocatori oggi hanno preso parte all’allenamento pomeridiano. Anche Casemiro, negativo al tampone anti-Covid, è recuperato e a disposizione dell’allenatore Zinedine Zidane.

(Ansa)