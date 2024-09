"Se questi cambiamenti avranno un peso nel miglioramento della Nazionale, non sarà Spalletti a goderne: il coinvolgimento dei “saggi” inciderà infatti a lungo termine mentre l’Italia attuale ha il problema molto più pressante della Nations League e soprattutto delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Si legge e si sente ovunque che non lo possiamo mancare per la terza volta di fila, esattamente come si diceva della seconda (la prima nessuno lo riteneva possibile), e dunque occhio. L’Europeo è stato un disastro, Spalletti ha raccontato della sua pessima estate, e certo piacevole non poteva essere. Poi ha individuato quelli che ritiene essere stati i suoi errori, e ha spiegato come intende porvi rimedio".