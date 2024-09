Protagonista nella vittoria per 3-0 dell'Argentina sul Cile, Lautaro Martinez si conferma leader anche della sua nazionale

Leader e trascinatore all'Inter e anche con l'Argentina. Lautaro Martinez conferma la sua enorme crescita trascinando l'Albiceleste nella gara per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro il Cile, dove si è imposta con un netto 3-0. Il Toro, al termine della sfida, ha commentato la sua candidatura per il Pallone d'Oro: "Per la stagione che ho avuto, merito di essere dove sono. Perché ho lavorato duramente e sofferto molto negli anni precedenti".