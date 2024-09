"A Champions sfumata nel 2023, poco dopo gli incubi di Istanbul, Nicolò fu cercato proprio dal City campione. Guardiola faceva sul serio, ma lui non riusciva proprio a immaginarsi lontano da Milano e da San Siro. Il pensiero non è cambiato e gli altri club che quest’estate volevano flirtare sono rimasti delusi in partenza. Barella, in fondo, continua a sovrapporre la sua figura scattante a quella dell’Inter tornata grande, come se in fondo fossero la stessa cosa. Come i se destini dell’uno dipendessero dall’altra, e viceversa".