Condò: “Conte, quella del secondo posto è una battutaccia. Mi fa paura Atalanta-Inter perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così delle ultime vicende in casa Inter:

“Quella di Conte sul secondo posto è una battutaccia, dopo il nono scudetto consecutivo della Juventus, mi aspetto che l’Inter abbia in mente un piano per lo scudetto. Ci sono club che devono assumersi responsabilità per l’anno prossimo anche perché questo è l’anno dei rimpianti per il percorso della Juve post-lockdown. Mi fa un po’ paura quell’Atalanta-Inter all’ultima giornata perché sarebbe il caso di preparare i muscoli per le partite di Coppa e magari sarà uno spareggio per il secondo posto. Sarò antisportivo ma dico: ‘Mettetevi d’accordo e fate giocare le Primavere'”.

INTER E RIMONTE – “Avevamo detto che l’Inter poteva fare il pieno di punti nelle prime 8 post-lockdown. Con 24 punti sarebbe stata davanti, la Juve ha volteggiato con la rete di protezione sotto. Il suo vantaggio era sempre notevole, sarebbe potuto cambiare qualcosa con gli avversari lì. L’Inter sarebbe prima considerando solo i primi tempi, è evidente che sei un po’ corto”.

SANCHEZ – “Per i prossimi due anni di contratto, Sanchez dallo United deve avere 55 mln lordi. O lui accetta un ridimensionamento o la vedo difficile che possa restare all’Inter”.