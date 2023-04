Condò: “Voragine Inter in attacco, non più sfortuna. E poteva arrivare Dybala…”

Ecco le parole a Sky Sport di Paolo Condò dopo Inter-Monza: "Si è aperta una voragine in attacco, non è più sfortuna"

L’Inter perde in casa contro il Monza, decide un gol dell’ex Luca Caldirola per lo 0-1 finale . Dopo il pari di Salerno, che era arrivato dopo tre sconfitte consecutive in Serie A, i nerazzurri cadono a San Siro contro la squadra di Raffaele Palladino. Sono 4 ko nelle ultime 5 di campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco le parole a Sky Sport di Paolo Condò sul match:

“Si è aperta una voragine per l’Inter, davanti, in attacco. Solo due gol nelle ultime cinque partite di Serie A. In Coppa Italia ha pareggiato col rigore di Lukaku a tempo scaduto. Escludendo i rigori, davanti c’è grande siccità, su azione. Si va al di là delle situazioni continenti ormai, non è più sfortuna. A prescindere da come finirà la stagione, serve un profondissimo cambiamento nel reparto attaccanti.