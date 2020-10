Condò: “Chance Eriksen, calcio da jazz e non da hard rock. La tesi grossolana per cui Conte…”

A Skysport si è parlato anche di Inter alla vigilia della prima sfida del girone eliminatorio della Champions League 20-21. Questo l’intervento di Paolo Condò sull’occasione per Eriksen che potrebbe partire da titolare nella gara contro il Borussia M’gladbach: «Dovrebbe giocare Eriksen, è una nuova opportunità per il maggior giocatore della rosa dell’Inter, dal punto di vista della qualità. Credevo che su di lui sarebbe stata costruita la squadra. Era la mia aspettativa. Non credo alla tesi grossolana per la quale a Conte non piaccia perché non digrigna i denti, non interviene in tackle perché non è quello il calcio del danese: il suo è jazz, non è hard rock. Però mi ha deluso come è entrato in campo nel derby. Non l’ho visto smarcarsi, trovare la linea di passaggio. Spero che lui sfrutti l’occasione che gli verrà data e che si prenda l’Inter», ha sottolineato il giornalista.

(Fonte: SS24)