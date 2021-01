Inter, Barella top. Ma Condò esalta un altro nerazzurro: “C’è stato un passaggio di consegne”

Nicolò Barella è stato senza dubbio il migliore in campo dell’Inter che nella notte di San Siro ha surclassato la Juventus di Pirlo. Ma Paolo Condò su Repubblica ha voluto elogiare un altro giovane talento italiano come Alessandro Bastoni che, secondo il giornalista, ha giocato la sua miglior partita da quando veste nerazzurro, raccogliendo l’eredità dei totem juventini:

“Senza perdersi nei soliti discorsi su chi sia favorito e chi no, questo è un successo che indirizza con decisione la stagione. Perché il tandem Hakimi-Barella sulla destra ha fatto quel che ha voluto, perché Bastoni ha giocato la sua partita migliore davanti ai totem storici della difesa juventina — è sembrato un passaggio di consegne — , perché l’assenza di De Ligt toglieva a Pirlo l’uomo in grado di reggere il potere fisico di Lukaku, e con un po’ di precisione in più lui e Lautaro avrebbero potuto dilatare il punteggio“.

(Fonte: Repubblica)