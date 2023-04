Condò: “Lukaku, il gol del 2-0 assume un rilievo statistico. Inter e Milan…”

Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò commenta la vittoria di Inter e Milan rispettivamente contro Empoli e Lecce. "Tornando al pomeriggio, correva il 76’ di Empoli-Inter quando Lukaku, già rinfrancato dal gol del vantaggio ha tuonato in porta un sinistro che ha ricordato a tutti di cosa fosse stato capace due anni prima, nell’anno dello scudetto di Conte. Lo spettacolare gol del 2-0 assume anche un rilievo statistico, perché dietro all’attacco del Napoli, nessuno aveva ancora raggiunto il confine dei 50 gol: Lukaku ci porta l’Inter, che poi sale a 51, la doppietta di Leao al Lecce aggiunge poi il Milan alla lista. Il dato è indicativo perché non sempre la capolista fa primavera, per capire la tendenza è meglio misurare il peso degli attacchi sulla concorrenza, e il ritardo rispetto al passato è clamoroso".