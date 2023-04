Inter, Inzaghi riparte: è la svolta? Da Zhang un segnale importante al tecnico

"Ma serve pure unità totale, fusione in ogni componente del club, simboleggiata dalla presenza stessa del presidente in trasferta. Steven Zhang difficilmente va al seguito della squadra fuori Milano in partite non di cartello e, invece, stavolta era al Castellani, in felpa bianca casual e jeans. Non solo un segno di vicinanza ora che inizia la scalata, ma anche un modo per tranquillizzare tutti dall’alto. Steven ieri ha postato in una Instagram Story una foto del suo allenatore durante il riscaldamento. Niente era casuale in quell’immagine, simbolica e placida, quasi a voler allontanare l’ansia che aveva già portato a troppi scivoloni. A fine partita poi il presidente ha abbracciato i suoi, Lukaku in primis, e ha ascoltato l’allenatore parlare proprio dell’importanza dei dirigenti in questa fase".