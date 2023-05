Condò: “Inter, l’inferiorità numerica un paradosso. Ha consentito ai nerazzurri…”

Si è interrotta a 8 vittorie consecutive la striscia vincente dell'Inter tra campionato e coppe. La squadra di Inzaghi si è arresa al Napoli vittorioso per 3-1. Gara che per i nerazzurri si è complicata con l'ingenua espulsione di Gagliardini. "Simone Inzaghi ha fatto ricorso a molte rotazioni perché la sua finale di coppa nazionale, contro la Fiorentina, è in calendario mercoledì. Dalla gara col Napoli sarebbe stato bene distillare almeno un punto, per depotenziare gli ultimi due turni, ma la sciocca espulsione di Gagliardini ha trasformato la serata in un percorso di sofferenza, che è finito come doveva finire", sottolinea Paolo Condò dalle colonne de LaRepubblica.