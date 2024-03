Finita la sosta, la Serie A è pronta a tornare in campo. Ultime nove giornate in cui ci sono in palio scudetto, Europa e retrocessioni. Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza il momento in casa Inter. "All’orizzonte c’è la grande festa per la seconda stella. L’opportunità di coglierla nel derby del 22 aprile darà l’ultima spinta a una squadra la cui stagione agonistica si è virtualmente chiusa a Madrid".