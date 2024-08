"La classifica dell’ultima Serie A dice Inter prima, Milan secondo e Juve terza. Sempre la stessa storia? Mica tanto: era dal 2009 che le tre grandi del Nord non occupavano l’intero podio, e nel lungo periodo di dittatura bianconera — nove scudetti di fila — Milano era pressoché sparita. Ora che è tornata in forze, va rilevato come l’Inter abbia partecipato con cinque uomini alla spedizione azzurra in Germania (hanno giocato male, ma questa è un’altra faccenda), mentre il Milan non ne aveva nessuno, e questo è clamoroso per chiunque ricordi la filastrocca difensiva Tassotti — Costacurta — Baresi — Maldini. La Juve ne aveva quattro, ma il solo Chiesa in posizione di rilievo, peraltro deludente. Il calcio in cui era possibile costruire una nazionale sullo scheletro di un club non c’è più e non tornerà mai, ma rivedremo un’Italia competitiva quando le squadre che lottano per i grandi traguardi — la Champions è il primo esempio, fondamentale veicolo di crescita — impiegheranno un numero superiore di azzurrabili"