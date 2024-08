Alle 18:30 partirà il campionato. A dare il via alla nuova stagione sarà proprio la vincitrice dell'ultimo scudetto, l'Inter. Simone Inzaghi ritrova Lautaro Martinez che farà coppia con Marcus Thuram. A Marassi sarà presente anche Oaktree: "Oggi ci sarà, infatti, Katherine Ralph, top manager del fondo impegnata sul dossier Inter. Non è casuale, questa è l’alba di un mondo nuovo in società e l’ok per un rinnovo così danaroso come quello di Martinez non poteva che arrivare direttamente dalla California".