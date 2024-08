“In questo momento c’è solo una squadra che si stacca dalle altre ed è l’Inter. Dal secondo al quinto posto è difficile, il Milan sta per chiudere Fofana dopo Emerson Royal, Pavlovic e Morata. La Roma sta conducendo una campagna interessante che va seguita fino in fondo, sono curioso di capire se Dybala possa restare o partire. Il Napoli è molto interessante ma deve sciogliere il nodo Osimhen, Lukaku può arrivare lo stesso ma Conte sta già spingendo. L’Inter ha rinnovato Lautaro fino al 2029, la nuova proprietà è molto solida, ha rinnovato l’allenatore, ha resistito alle sirene di mercato e preso giocatori importanti. Rispetto alle altre la squadra campione in carica ha un grande vantaggio, segue un copione collaudato e si è rinforzata. Per gli altri posti bisogna aspettare la fine del mercato”.

Sul mercato

“Mancano 17 giorni alla fine del mercato, ci sono stati degli obiettivi raggiunti come Douglas Luiz che colma una lacuna a centrocampo, credo che i 9 giocatori sul mercato siano una sfida per Giuntoli. Deve collocarli entro fine mese e quali saranno poi i sostituti, non credo che la Juve in una stagione così impegnativa voglia presentarsi con 17/18 giocatori. È una situazione fluida, Kalulu è un difensore eclettico che fa al caso di una Juve che aveva punta Calafiori prima e Todibo poi. C’è il grande punto interrogativo legato a Chiesa, non vuole prolungare con la Juve, se non dovesse sbloccarsi la situazione dal primo gennaio si libererebbe a parametro zero e sarebbe una perdita notevole a bilancio visto l’investimento da 60 milioni di euro fatto anni fa. Su Koopmeiners sapremo cosa succederà dopo la finale di Varsavia”.