Ha senso che un attaccante della Nazionale giochi così poco? Siccome la risposta non può che essere negativa, Conte valuta da tempo un cambio di ruolo che l’assenza di altri test (che perdita la coppa Italia) ha complicato. Ieri Raspadori, da poco subentrato ad Anguissa, ha colpito dalla posizione di centravanti, ma partendo alle spalle di Lukaku in un reparto ridisegnato dal (necessario) cambio Politano per Kvara con spostamento di Neres a sinistra (dove deve stare): un equilibrio spinto verso l’estremo, ma se il tuo obiettivo è lo scudetto al 79’ di uno 0-0 casalingo col Venezia ci devi provare in ogni modo, accettando i rischi connessi.