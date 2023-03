Condò: “Inter, siamo pronti al paradosso di una squadra sotto processo ma che…”

L'analisi del giornalista: "Se Inzaghi reggerà a Oporto nella situazione a lui congeniale e il Napoli mercoledì non farà scherzi, l’Italia tornerà al livello del 2006"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo la sconfitta contro lo Spezia: "Domina per inerzia salvo sciogliersi sotto porta, dove occorrerebbe un po’ di veleno, e finisce per perdere. Occasione per il Milan, che stasera affronta la Salernitana con l’obiettivo di tornare al secondo posto.