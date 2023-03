Porto-Inter, ottimismo per Skriniar: il difensore ha dato la propria disponibilità

Skriniar spinge. Il difensore slovacco nella giornata di ieri si è allenato parzialmente in gruppo e c'è ottimismo sul suo recupero in vista della gara di domani contro il Porto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi pomeriggio, con ogni probabilità, salirà sull’aereo con il resto dei compagni.

"Oggi farà parte della rifinitura, segnale inequivocabile di un recupero completato almeno dal punto di vista della convocazione. Resta il dubbio sul fatto che possa giocare titolare, anche perché due settimane di assenza dagli allenamenti non sono poche e l’autonomia del giocatore è per forza di cose limitata. Ma il difensore ha dato la propria disponibilità all’allenatore. Ecco perché la fiducia è aumentata. E per Inzaghi, neppure a sottolinearlo, la presenza dello slovacco in una partita come quella di Oporto è decisiva. Anche per motivi tattici. Con Skriniar in campo, il tecnico potrebbe dirottare Darmian in fascia destra".