Condò: “Inzaghi, 3° trofeo e qualcosa vorrà dire. Su Inter e Milan grava questo peso”

“Il Napoli ha girato a quota 50, dove l’aria è rarefatta e il paesaggio meraviglioso, senza distrarsi a guardarlo. Non si è seduto sul vantaggio, né preoccupato per la coppa Italia svanita: Osimhen ha suonato senza sosta il tamburo finché la Salernitana non ha alzato le mani, implorando un po’ di quiete. L’Inter oggi e il Milan domani sono chiamate a reggerne il ritmo, e se Inzaghi lo farà con la serenità di chi ha già portato a casa una vittoria — la Supercoppa è il terzo trofeo in bacheca firmato Simone, qualcosa vuol dire — , Pioli è invece atteso dall’ultimo scontro diretto dell’andata, in casa Lazio. Su entrambe le milanesi grava il peso di dover dare il massimo senza la certezza che basti per rientrare in corsa: ma il girone che va in archivio è stato — almeno lui — chiarissimo”, si legge.