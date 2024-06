Condò: “Spalletti ormai non può fare a meno del gol facile di Frattesi”

"Qualche test in più, e Spalletti avrebbe tutti i dati necessari per cucirgli addosso l’attacco azzurro (a Scamacca, ndr), che al momento non può fare a meno del gol facile di Frattesi, e questo può essere un problema perché a ranghi completi — quando finalmente riavremo Barella — l’uomo da escludere diventerebbe Chiesa".