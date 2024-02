Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di questa sera: "Io mi aspetto un'Inter che voglia solo un risultato: la vittoria, per scrollarsi di dosso la Juve prima delle coppe. Al momento sono solo due le partite sicure che giocheranno i nerazzurri, ma guardando la forza dell'Atletico, ci sono possibilità buone che diventino di più. Credo che la squadra di Inzaghi abbia il desiderio di scrollarsela di dosso anche per fargli credere ed entusiasmarsi. Nessuno ascolta più Allegri quando parla di quarto posto, tutti sono focalizzati sullo scudetto. Secondo me domani sera è la Juve ad aver due risultati, anche se l'Inter è davanti: il pareggio alla Juve andrebbe benissimo, mantiene viva la speranza".