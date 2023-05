Condò: “Milan-Inter, l’assenza di Leao sposta il pronostico. Finale? Italiane sottovalutate”

"Io spero che continui questo mantra della finale anticipata che è City-Real. Dal punto di vista tecnico possiamo essere d'accordo che chi arriva a lì è la favorita, non c'è dubbio, ma la sottovalutazione dell'italiana che arriverà a Istanbul può essere giocata come Milan-Barcellona, quando la squadra di Capello arrivò sfavorita. Se ne parlava in tutto il mondo. Chi arriva a Istanbul avrà un modo di preparare la partita in maniera molto semplice".