Condò: “Ko Milan grave, nasce da lontano. Il grande merito di Inzaghi e staff…”

“La sconfitta del Milan viene da lontano, dal mercato. Anche questa sera i nuovi acquisti sono stati molto deludenti. Il rendimento scende di molto dopo gli undici titolari. La sconfitta è grave, come quella dell’Atalanta, ora rilancia anche la Roma in chiave Champions League. La componente sfortuna c’è, oggi il Milan ha preso anche due pali, ma non lo ridurrei a questo.