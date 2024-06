Condò: “Ndoye segna poco, ma fa gol storici. L’Inter ne sa qualcosa”

Tra due giorni si torna in campo. L'Italia di Luciano Spalletti ha la possibilità di accedere ai quarti di Euro2024 e prendersi una rivincita con la Svizzera che l'ha estromessa dalla partecipazione dall'ultimo mondiale. Anche per questo motivo bisognerà non sottovalutare l'avversaria. Lo sottolinea Paolo Condò, concentrandosi anche sui singoli degli elvetici. Questo il suo pensiero per Repubblica: