Condò: “C’è una novità grossa nell’Inter. Conte prima dello stop aveva mandato un messaggio”

Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky Sport del momento dell’Inter di Conte e dell’inserimento di Eriksen nei meccanismi dei nerazzurri

“Brozovic dovrebbe mancare per poco tempo, il suo recupero è fondamentale. C’è una novità grossa, Conte aveva mandato un messaggio dicendo che non aveva tempo per inserire Eriksen. Poi è successo quello che è successo e Conte ha lavorato per Eriksen e su Eriksen. Ora si insiste sul trequartista perché per Eriksen ne vale la pena. Oltre a essere un grande trequartista può diventare quella terza arma che all’Inter manca. Lukaku, Lautaro e poi c’è un crollo per le bocche da fuoco e lui può riempirlo”.