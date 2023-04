Condò: “Dieci sconfitte per una squadra come l’Inter non esistono né in cielo né in terra”

"L'Inter non riesce a segnare? Una cosa incredibile. Non esiste che quello che al momento resta il secondo attacco del campionato sia in una crisi di questa portata. Possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo su Inzaghi e il resto, ma se Lukaku sbaglia certi gol... Dieci partite perse su 28 per una rosa come quella dell'Inter non esiste, né in cielo né in terra. Ma non ho perso le speranze di un colpo contro il Benfica, visto che ormai mi sono abituato a pensare a un'Inter per il campionato e una per le coppe. Con la Juventus, ora, mi aspetto una reazione".