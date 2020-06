Condò: “L’Inter c’è eccome per lo scudetto. Calendario alleato. Secondo me può anche…”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Paolo Condò si è detto convinto: nella lotta Scudetto c’è anche l’Inter, eccome. Il giornalista, infatti, è sicuro che la squadra di Antonio Conte possa inanellare una serie di vittorie consecutive, anche grazie al calendario non impossibile fino alla sfida del 19 luglio all’Olimpico contro la Roma, accorciando così il gap con Juventus e Lazio:

“Il calendario è il vero alleato dell’Inter. La prima trasferta delicata è quella all’Olimpico contro la Roma, ma arriva dopo nove partite. Secondo me, alla ripresa, nelle prime otto partite può fare 24 punti. Già vincendo contro la Sampdoria, si porterebbe a -6 dalla Juventus e a -5 dalla Lazio. Facendo una serie di vittorie consecutive, potrebbe ulteriormente accorciare nei confronti delle dirette concorrenti, o addirittura raggiungerle. Di certo non può sbagliare nulla, avendo già commesso degli errori in precedenza“.

(Fonte: Sky Sport)