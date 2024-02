Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così dell'episodio, sul 3-2 per l'Inter, in cui Sommer ha stoppato Lukaku:

"Lì è stata la fotografia di un cambiamento. L'Inter ha preso molti soldi per Onana e hai preso un portiere che fa prodezze del genere. Dall'altra parte Lukaku non ha voluto farsi confermare e l'Inter ha preso Thuram che sta funzionando molto meglio di Lukaku. In quell'episodio c'è la fotografia di una stagione. Per la Roma, l'Inter è l'unica squadra fuori portata. Con Milan e Juve può giocarsela"