Condò: “Superlega? Quantità fiabesca di denaro agli scissionisti. Ma la piramide del calcio…”

La decisione di dare vita ad una lega distaccata dall'UEFA suscita qualche perplessità per il concetto di meritocrazia che viene meno

In un editoriale per La Repubblica, Paolo Condò ha parlato della fondazione della Superlega. "Non saremo così ipocriti da dire che si stava meglio quando si stava peggio: così com’è congegnata adesso, con 32 squadre fra le quali quattro iscritte per ciascuno dei quattro campionati più importanti, la Champions League è un torneo magnifico, e nella sua ombra l’Europa League è cresciuta fino ad aggiungere altre serate divertenti al menu settimanale. Ci sono margini di miglioramento ulteriore? Probabilmente sì. Ma non nella direzione sposata da dodici società fra le quali Juventus, Inter e Milan", scrive. E si riferisce in particolare al fatto che i club fissi di questa competizione entrano di diritto ogni anno nel torneo e cancellano quindi il concetto di merito per la partecipazione.