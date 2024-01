EDICOLA / TS: “Juve per tutte le età. Caos Uefa, Boban inchioda Ceferin

Le parole di Djalo al suo primo giorno in bianconero e i progetti della società al centro della prima pagina del giornale torinese

"Juve per tutte le età". Questo il titolo principale di TuttoSport che racconta dei progetti bianconeri con Felipe Anderson pronto a firmare per la società bianconera. Poi la presentazione di Djalo che ha detto di avere scelto Torino per il progetto e dice di ispirarsi a Liliam Thuram, papà dell'attaccante dell'Inter, Marcus. E poi "la ricerca di giovani talenti".